Лерчек показала, как проходит очередную химиотерапию

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) показала, как проходит очередной курс химиотерапии. Кадры на своей странице в Instagram* опубликовал отец младшего ребенка блогера — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

На опубликованных кадрах видно, как Чекалина готовит завтрак, держа на животе капельницу с фторурацилом.

При этом прокуратура заподозрила Лерчек в обмане и потребовала назначить новую судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, действительно ли она больна раком.

Поводом стали публикации в соцсетях, на которых видно, что блогер ходит на публичные мероприятия и в спортивный зал.

Ранее суд приостановил уголовное дело против Чекалиной до ее выздоровления. Сторона Лерчек утверждает, что у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами.

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