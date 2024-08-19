«Давайте просто отпустим». Лерчек высказалась о новом романе экс-супруга

Блогер Валерия Чекалина пожелала счастья бывшему супругу с его новой девушкой

Petrov Sergey / news.ru / global look press
Фото: Petrov Sergey / news.ru / global look press

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) пожелала счастья экс-супругу Артему с его возлюбленной. Она также призвала поклонников в своем Instagram* не присылать ей публикации о новом романе бывшего мужа.

«Любимые, я не обращаю внимание, и вы тоже, пожалуйста, не тратьте свою энергию на это. Я знаю, вы всегда за меня, но давайте просто отпустим», — написала блогерша.

Чекалина объяснила, что спокойно относится к переменам в личной жизни экс-супруга. Она выразила благодарность ему за троих общих детей.

Лерчек подчеркнула, что чувствует себя очень хорошо и счастливо, а также ни о чем не жалеет.

«Что было, то было. Идем, живем дальше, достигаем новых целей. Жизнь же такая прекрасная. И мне только 31, она только начинается», — заявила блогерша.

Недавно Лерчек призналась, что брак с Артемом Чекалиным не удалось сохранить из-за трудностей. По словам блогера, они не смогли справиться с проблемами, несмотря на то, что оба старались.

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