Лерчек начнет курс химиотерапии 13 марта

Блогерша Валерия Чекалина 13 марта начинает курс химиотерапии. Об этом сообщил ее возлюбленный Луис Свиччиарини в своем аккаунте в Instagram* , подтвердив, что у Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами

«У моей самой сильной, лучезарной и любимой девочки рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. Уже подтвержденный диагноз», — написал он.

Свиччиарини признался, что несколько лет назад потерял младшего брата из-за этой же болезни, но в этот раз настроен не позволить онкологии забрать еще одного дорогого человека.

«Мы не опустим руки — будем бороться вместе. Я подхвачу тебя на руки столько раз, сколько потребуется, и пройду с тобой каждый шаг этого трудного пути», — пообещал мужчина.

Ранее подруга Лерчек Алина Акилова рассказывала, что онкологическое заболевание у блогерши выявили сразу после четвертых родов, она страдает от болей и принимает анальгетики.

