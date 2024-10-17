Лепс прервал концерт в Красноярске из-за поклонницы с фонариком

Певец Григорий Лепс, выступая в «Гранд Холле Сибирь», во время исполнения одной из песен прервался и потребовал от поклонницы, сидящей на первом ряду, убрать телефон с фонариком. Об этом сообщило местное издание «Красноярск Онлайн» .

Предположительно, женщина снимала выступление артиста. Билет, по данным собеседницы издания, стоил 8,5 тысячи рублей. При этом табличек, запрещающих съемку, по ее словам, нигде не было.

Издание опубликовало также кадры, на которых певец обращается к зрительнице.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл условия, на которых Лепс соглашается выступать. По его словам, в райдере артиста есть холодные и горячие закуски, а также водка или коньяк. Гонорары певца колеблются от 4,5 до шести миллионов рублей за выступление в зависимости от уровня мероприятия.