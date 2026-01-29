Лепс, Шаман и Лазарев споют для женщин в преддверии 8 Марта

Григорий Лепс, Шаман и Сергей Лазарев споют для женщин в преддверии 8 Марта. А еще Филипп Киркоров, Юрий Антонов, Александр Панайотов, Игорь Крутой, Алексей Чумаков, Николай Басков, Эмин и другие звезды.
В программе «О чем поют 8 Марта» — искренние песни любви, нежности и преданности. Организаторы обещают масштабное и очень красивое шоу. Все для весеннего настроения.
Только два концерта. Не пропустите!
Когда: 4 и 5 марта
Где: в концертном зале «Москва»
Возрастное ограничение: 12+
В программе возможны изменения.
