Лепс, Шаман и Лазарев споют для женщин в преддверии 8 Марта

Григорий Лепс, Шаман и Сергей Лазарев споют для женщин в преддверии 8 Марта. А еще Филипп Киркоров, Юрий Антонов, Александр Панайотов, Игорь Крутой, Алексей Чумаков, Николай Басков, Эмин и другие звезды.

В программе «О чем поют 8 Марта» — искренние песни любви, нежности и преданности. Организаторы обещают масштабное и очень красивое шоу. Все для весеннего настроения.

Только два концерта. Не пропустите!

Когда: 4 и 5 марта

Где: в концертном зале «Москва»

Возрастное ограничение: 12+

В программе возможны изменения.