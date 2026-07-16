Лепс посочувствовал семьям с детьми и доходом до 300 тысяч рублей в месяц

Народный артист Григорий Лепс посочувствовал россиянам с доходами до 300 тысяч рублей в месяц, вынужденным на эти деньги содержать свои семьи. Фрагмент интервью с певцом опубликовал телеграм-канал «Пул N3» .

«Есть семьи, и таких большинство в нашей стране, где доход составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу», — отметил он.

Лепс добавил, что некоторые семьи зарабатывают миллион долларов в день, но даже такой доход не способен удовлетворить все их потребности.

Ранее Лепс признался, что накопил долги на 18 миллионов долларов. При этом артист не ответил на вопрос, сколько денег лично ему необходимо для комфортной жизни, чтобы не думать о финансах. По его словам, это абстрактная сумма. И добавил, что ему для жизни нужно совсем немного.