Лепс официально расстался с 19-летней возлюбленной

Певец Григорий Лепс и Аврора Киба разорвали отношения. О расставании заявила в соцсети Instagram* сама экс-возлюбленная артиста.

Она подчеркнула, что хочет опередить слухи, сплетни и домыслы. Девушка рассказала, что на их совместном с Лепсом пути было много «всего доброго, теплого и хорошего». По ее словам, расставание произошло на ноте благодарности и уважения.

«Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — добавила Киба.

Ранее стало известно о переносе свадьбы Лепса с его 19-летней возлюбленной. Причиной размолвки между парой назвали бывшую жену певца Анну Шаплыкову, с которой он развелся после 20 лет брака. Несмотря на расставание, Лепс купил для экс-супруги, живущей в Италии, новый особняк.