Сегодня 10:04 «Вместе не живут». Лепс отложил свадьбу с 19-летней невестой из-за запоя и бывшей жены Лепс отложил свадьбу с молодой возлюбленной из-за бывшей жены 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Знаменитости

Свадьбы

Отношения

Брак

Григорий Лепс

Артисты

Певец Григорий Лепс отложил свадьбу со своей 19-летней невестой Авророй Кибой. Девушка уклончиво призвала поклонников не ждать напрасно.

«Свадьбы не ждите» Артист ранее говорил, что свадьба пока не запланирована. Для банкета нужно заработать. Ориентировочно торжество состоится следующим летом. Однако Аврора настроена уже не столь оптимистично. Судя по всему, пара отложила ее до лучших времен, а может, и вовсе отменила. Недавно невеста певца посетила экспозицию «Очарование красоты» в Государственном историческом музее. Там она ответила на вопросы о личной жизни, вызвавшие интерес у публики. «Пока свадьба не планируется. Пока не ждите… Знаете как: не говорите гоп, пока не перепрыгнете. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать», — сказала Киба.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Почему Лепс отложил свадьбу с 19-летней Авророй? Оказалось, что причиной размолвки между артистом и его юной возлюбленной стала бывшая жена Лепса, сообщила KP.RU. Четыре года назад исполнитель хита «Натали» расстался с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. По слухам, супруга сама подала на развод из-за постоянных интрижек мужа. Артист неоднократно пытался помириться с ней, потому что не хотел расходиться. После развода Анна с детьми уехала в Италию. Лепс сохранил с бывшей женой дружеские отношения и продолжает ее финансово поддерживать. Он оставил ей и детям трехэтажный дом в элитном поселке «Третья охота» под Москвой и квартиру в центре столицы площадью 300 квадратных метров.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Недавно Григорий Викторович сообщил журналистам, что приобрел для своей бывшей жены новый особняк.

Так было обещано, мы так договорились. Настоящего мужчину определяют только две вещи: его поступки и то, как он держит слово. Григорий Лепс

Дом и стал косвенно причиной разногласий между Лепсом и Авророй. «У Гриши иногда случаются алкогольные срывы. Именно с этим связаны недавние переносы его концертов в регионах. Аврора, конечно, была недовольна, переживала за него и за его здоровье. Они с Григорием сильно повздорили на этой почве. Из запоя Гриша обычно выходит очень тяжело. А поскольку он был в ссоре с Авророй, то вызвал из Италии свою бывшую жену Аню», — рассказала изданию приятельница Лепса. Анна всегда была рядом с ним, заботилась о нем. В благодарность за это Лепс купил бывшей жене дом на Рублевке за 300 миллионов рублей. Он влез в долги, но поступил благородно — отблагодарил экс-супругу за ее многолетнюю любовь и поддержку, подчеркнула знакомая артиста. По ее словам, Аврора, конечно, не обрадовалась тому, что Григорий так близко сблизился с экс-супругой. «Отношения у них с Гришей сейчас непростые. Они не расстались, но вместе не живут», — добавила она. А Аврора, по словам собеседницы издания, вернулась домой к маме.