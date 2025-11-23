Лепс купил дом бывшей жене

Народный артист России и певец Григорий Лепс приобрел дом своей бывшей жене Анне Шаплыковой. Об этом сообщил журнал The Voice .

«Так было обещано, так договорились. Настоящего мужчину определяют только две вещи: его поступки и то, как он держит слово», — поделился артист с журналистами.

Площадь дома, по словам Лепса, небольшая — около 500 метров. Траты остались в секрете — на вопрос о стоимости приобретения певец уклончиво ответил словом «недорого».

С Шаплыковой народный артист развелся четыре года назад. У пары осталось трое детей. Все они живут с матерью.

Артист уже на протяжении 1,5 года состоит в отношениях с Авророй Кибой. Девушка на 43 года его младше — ей 19. Их свадьба могла пройти летом 2025 года, но Лепс перенес бракосочетание. В Сети ходили слухи, у него не хватило денег на запросы невесты.