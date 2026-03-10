Комфорт на миллион. Лепс раскрыл, сколько ежемесячно тратит на содержание дома

Лепс признался, что его ежемесячные расходы варьируются от 10 до 15 млн рублей

Певец Григорий Лепс раскрыл, сколько ежемесячно тратит на содержание своего дома, но без детализации конкретных статей расходов. Об этом он рассказал при блиц-опросе телеведущему Георгию Иващенко, сообщило KP.RU .

По его словам, на обслуживание дома уходит около одного миллиона 120 тысяч рублей, но на поддержание комфортной жизни приходится тратить намного больше. По этой причине ежемесячные расходы варьируются от 10 до 15 миллионов рублей.

Кроме того, в графу расходов включены затраты, связанные с его музыкальной деятельностью. Например, аранжировка одной композиции может обойтись примерно в 300 тысяч рублей.

Ранее Лепс признался, что ему неизвестны цены на повседневные товары и услуги. При попытке угадать цену гречки артист предположил, что крупа может стоить или 500 рублей, или даже тысячу.