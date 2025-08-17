Леонтьев вернулся в Москву. Его не узнали

Композитор Игорь Крутой рассказал, что певец Валерий Леонтьев прилетел в Москву. Он опубликовал в личном блоге видео, где запечатлел артиста, посетившего его академию.

На кадрах звезда российской поп-музыки веселился: пел частушки и взмахивал руками. Он спрятал все волосы под кепку и его было не узнать.

«Сегодня мой друг Валерик Леонтьев впервые посетил академию, чем я очень горжусь. Проинспектировал аудитории, концертный зал, мой офис и с удовольствием поработал в студии, а также исполнил новые частушки (не для всех ушей)», — поделился Крутой.

Он отметил, что обсудил с певцом его участие на конкурсе «Новая волна».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов осудил возможное возвращение Леонтьева на сцену после длительного перерыва, отметив, что на современной эстраде тому больше нечего делать.