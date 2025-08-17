Леонтьев вернулся в Москву. Его не узнали

Игорь Крутой опубликовал видео с Леонтьевым, спевшим частушки

Фото: РИА «Новости»

Композитор Игорь Крутой рассказал, что певец Валерий Леонтьев прилетел в Москву. Он опубликовал в личном блоге видео, где запечатлел артиста, посетившего его академию.

На кадрах звезда российской поп-музыки веселился: пел частушки и взмахивал руками. Он спрятал все волосы под кепку и его было не узнать.

«Сегодня мой друг Валерик Леонтьев впервые посетил академию, чем я очень горжусь. Проинспектировал аудитории, концертный зал, мой офис и с удовольствием поработал в студии, а также исполнил новые частушки (не для всех ушей)», — поделился Крутой.

Он отметил, что обсудил с певцом его участие на конкурсе «Новая волна».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов осудил возможное возвращение Леонтьева на сцену после длительного перерыва, отметив, что на современной эстраде тому больше нечего делать.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте