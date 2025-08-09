Критик Соседов осудил возможное возвращение Леонтьева на эстраду

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей выразил недовольство планами Валерия Леонтьева вернуться на сцену после длительного перерыва.

По мнению эксперта, кратковременный выход артиста будет воспринят зрителями тепло, но если он возобновит свою деятельность на постоянной основе, то может столкнуться с негативом.

«Вы знаете, время песен наподобие „А все бегут, бегут, бегут, а он им светит“ давно в прошлом. <…> А в современном мире Леонтьеву абсолютно нечего делать, вернее, на нынешней эстраде», — высказался критик.

Соседов выразил надежду, что Леонтьев просто пошутил о своем желании вновь выступать перед зрителями.