Леонтьев собрался в Европу на заработки

Знаменитый певец Валерий Леонтьев теперь выступает не только на родине, но и за границей. Как сообщил Telegram-канал Mash , артист согласился спеть на частном мероприятии во Франции после того, как в России ему стали реже заказывать корпоративы.

По информации канала, Леонтьев находится в творческом отпуске, но организовал небольшое турне за границей для заработка. В июне он выступит на банкетном ужине во Франции, где получит около 15 миллионов рублей за концерт.

Правда, в Европе все не так просто — конкуренция бешеная. Но его директор не сдается и продолжает искать выгодные предложения. Как говорится, приходится крутиться.

Ранее певица Вика Цыганова в красках описала, как ей не понравился концерт Валерия Леонтьева. Муж певицы также добавил, что артист раздевался на сцене.