«Меня потом рвало полвечера». Цыганова сделала сенсационное признание о Валерии Леонтьеве

Певица Вика Цыганова в красках описала, как ей не понравился концерт Валерия Леонтьева. Признание она сделала в интернет-шоу «Откройте, Давид» .

«Я пришла на концерт одной суперзвезды — и меня потом рвало полвечера. Моя тонкая нервная структура не перенесла того, что я увидела. Меня Вадик (муж — прим. ред.) потом отругал: не ходи туда», — рассказала она.

Сама певица не назвала фамилии не понравившегося артиста, но ее муж уточнил, что речь идет именно о Леонтьеве. Цыганов также добавил, что артист раздевался на сцене. При этом супруги отметили, что сам по себе Леонтьев ничего плохого им не сделал.

В марте прошлого года певец объявил, что завершает карьеру, однако уже в январе анонсировал мировое турне по восьми странам. Перед этим он выступил в Дубае на Big Art Festival за 180 тысяч долларов.