Леонид Каневский признался, что статус мема в Южной Корее его нервирует

Новая волна популярности захлестнула Леонида Каневского, в Южной Корее появились мемы с его участием. Телеведущий сообщил Starhit , что одновременно рад и напуган.

«Честно говоря, сначала — неловкость. Все-таки непривычно, когда к твоей личности, профессии и экранному образу приковано такое внимание. <…> Нервирует — но, слава Богу, в хорошем смысле», — сказал он.

Каневский признался, что статус мема вдохновил его. Ведущему программы «Следствие вели…» приятно быть частью культурного кода.

Российского телеведущего в Южной Корее прославила художница Ким Хеен под псевдонимом Dajai Yusanmu. Она наткнулась на портрет Каневского в Pinterest и сделала зарисовки в авторском стиле.