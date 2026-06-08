Актер Леонид Каневский стал мемом в Южной Корее

Российский актер Леонид Каневский, многие годы ведущий программы «Следствие вели…», неожиданно оказался в центре внимания пользователей южнокорейского сегмента соцсети X. Артист стал героем мемов, рисунков и фан-артов, которые стремительно набирают популярность в интернете.

Необычный тренд начался после публикаций южнокорейской художницы Ким Хеен, известной под псевдонимом Dajai Yusanmu. Она разместила в X авторскую иллюстрацию с Каневским, выполненную в своем узнаваемом минималистичном стиле с элементами сюрреализма.

Работы привлекли внимание пользователей. В комментариях многие назвали телеведущего легендой и отметили, что его харизма оказалась понятна людям далеко за пределами России.

Художница рассказала, что увидела мемы с Каневским на Pinterest, после чего заинтересовалась его внешностью и манерой поведения.

Каневский известен зрителям как ведущий программы «Следствие вели…». Его манера повествования и характерные фразы неоднократно становились основой для интернет-мемов.