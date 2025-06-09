«Куда ты замахнулся, малой?» Егор Крид рассказал о своих переживаниях из-за концерта

Егор Крид во время стрима с фанатами сообщил, что очень нервничает из-за предстоящего концерта в Лужниках. Он признался, что продал уже 75% билетов на мероприятие, сообщило издание Super .

Музыкант подчеркнул, что концерт в Лужниках станет самым масштабным в его жизни. Несмотря на размах, ему удалось даже без рекламы продать большую часть билетов.

«Я очень сильно переживал по этому поводу. С той точки зрения, что это очень ответственно: „Куда ты замахнулся, малой? Ты самый молодой артист, который будет собирать Лужники. Нет, ты еще не готов“», — объяснил Егор Крид.

Он поблагодарил фанатов и отметил, что на концерте соберется примерно 80 тысяч человек.

Ранее певец Шаман впервые представил песню для международного музыкального конкурса «Интервидение». Композиция называется «Прямо к сердцу», ее автором стал композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев. Шаман отметил, что в песне есть русский размах.