Леонардо Ди Каприо пострадал во время отдыха на яхте

TMZ: актера Леонардо Ди Каприо ужалила медуза во время отдыха на яхте в Италии

Голливудского актера и продюсера Леонардо Ди Каприо во время отдыха на Средиземном море ужалила медуза. Об этом сообщили журналисты Thirty Mile Zone .

По данным издания, артист в компании друзей и своей избранницы, модели Витторией Черетти, катался на яхте у итальянского острова Сардиния. В какой-то момент он решил искупаться, но вскоре вернулся на палубу, так как его ужалила медуза.

В результате ниже ягодиц появился ожог, он моментально промыл его под душем, находящимся на яхте. Место укуса продезинфицировали и вытерли полотенцем.

Авторы статьи предположили, что Ди Каприо не сильно пострадал, так как на размещенных фотографиях он смеялся вместе с возлюбленной, показывая ей ожог на бедре.

На днях папарацци сфотографировали Черетти с большим кольцом в форме сердца на безымянном пальце. Это сразу же породило череду слухов о помолвке пары.