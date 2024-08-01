Леонардо Ди Каприо заподозрили в помолвке с топ-моделью

Подруга американского актера Леонардо Ди Каприо, итальянская топ-модель Виттория Черетти вышла в свет с большим кольцом в форме сердца на безымянном пальце. Кадры с девушкой опубликовало издание Daily Mail .

Пара наслаждаются роскошным отдыхом в Италии. Журналисты сфотографировали Черетти на яхте с бриллиантовым кольцом на пальце.

При этом издание TMZ со ссылкой на источник сообщило, что пара не помолвлена, а кольцо принадлежит девушке с 2022 года.

Ди Каприо нарушил приписываемое ему правило: он прервал свою многолетнюю серию отношений с женщинами не старше 25 лет. С Черетти звезда «Титаника» уже встречается около года. Два месяца назад ей исполнилось 26 лет.

Подруга актера не стесняется показывать свое роскошное тело. Недавно она снялась топлес для журнала Pop Magazine.