Леонардо Ди Каприо заподозрили в помолвке с топ-моделью

Подруга актера Ди Каприо Черетти показала кольцо с бриллиантом в форме сердца

Billy Bennight/AdMedia
Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Подруга американского актера Леонардо Ди Каприо, итальянская топ-модель Виттория Черетти вышла в свет с большим кольцом в форме сердца на безымянном пальце. Кадры с девушкой опубликовало издание Daily Mail.

Пара наслаждаются роскошным отдыхом в Италии. Журналисты сфотографировали Черетти на яхте с бриллиантовым кольцом на пальце.

При этом издание TMZ со ссылкой на источник сообщило, что пара не помолвлена, а кольцо принадлежит девушке с 2022 года.

Ди Каприо нарушил приписываемое ему правило: он прервал свою многолетнюю серию отношений с женщинами не старше 25 лет. С Черетти звезда «Титаника» уже встречается около года. Два месяца назад ей исполнилось 26 лет.

Подруга актера не стесняется показывать свое роскошное тело. Недавно она снялась топлес для журнала Pop Magazine.

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