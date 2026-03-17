Леонардо Ди Каприо появился на «Оскаре» с моделью Витторией Черетти

Американский актер Леонардо Ди Каприо появился на церемонии «Оскар» вместе со своей возлюбленной — итальянской моделью Витторией Черетти. Об этом сообщило издание People .

Звезда фильма «Битва за битвой» предстал перед камерами в классической черном костюме. Его спутница появилась в красном платье. Хотя пара не позировала вместе на красной дорожке, они провели вечер рядом в зале.

По данным источника, близкого к актеру, эти отношения стали для него более серьезными, чем предыдущие. Ди Каприо искренне привязан к Черетти и впервые допускает возможность долгосрочного будущего, хотя о браке речи пока не идет.

Также собеседник издания подчеркнул, что модель ведет самостоятельную жизнь и сохраняет независимость, что особенно привлекает актера. Ди Каприо проявляет к ней больше открытых чувств, чем в прошлых отношениях.