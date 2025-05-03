Юная девушка Ди Каприо шокировала публику откровенным нарядом

Подруга Леонардо ДиКаприо, 26-летняя модель Виттория Черетти, привлекла внимание на красной дорожке благотворительного вечера King’s Trust в Нью-Йорке. На мероприятие, прошедшее 1 мая в Casa Cipriani, Черетти пришла в полупрозрачном бордовом платье, сообщила газета The Sun .

Наряд из тонкой шифоновой ткани не скрывал ни линий фигуры, ни черного нижнего белья модели. Виттория дополнила образ минимальным макияжем, естественными локонами и парой золотых браслетов.

Перед мероприятием Виттория пожаловалась в соцсетях на транспортную обстановку в городе. Она опубликовала видео из автомобиля с подписью: «10 встреч, 20 часов в пробках». Несмотря на это, модель успела к началу вечера.

Модель из Италии состоит в отношениях с ДиКаприо с 2023 года. Пара редко появляется вместе публично, но их не раз замечали вдвоем на мероприятиях и в отпуске.

В интервью Vogue France Черетти прокомментировала интерес к их союзу, не называя имени актера. По ее словам, в подобных отношениях приходится мириться с тем, что личность партнера затмевает все остальное.

«Как только ты начинаешь встречаться с кем-то известным, ты превращаешься в „девушку такого-то“, — сказала она. — Это раздражает. Тебя больше не воспринимают как самостоятельную личность».

Модель призналась, что познакомилась с ДиКаприо в Милане, но отказалась раскрывать подробности, сославшись на желание сохранить приватность.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Ди Каприо решил сделать Черетти предложение. Актеру 50 лет, его избраннице — 26.