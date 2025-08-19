Легендарный DJ Snake приедет в Россию

Французский диджей Snake едет в Россию с эксклюзивным сетом, сообщил Telegram-канал Mash . Артист входит в топ-10 самых популярных и востребованных диджеев мира. Snake — автор хитов «Turn Down for What», «Leon on», «Taki Taki» и «Get Low».

Уильям Сами Этьен Григасин, известный как Snake, выступит в Москве на фестивале электронной музыки «Портал 2030-2050» в сентябре. Переговоры с артистом длились почти три месяца.

В столице он пробудет около суток. В его райдере указаны люкс-апартаменты в центре города, встреча и сопровождение на черных автомобилях, а также футбольный мяч from Russia — Snake является фанатом футбола и поддерживал французов на чемпионате мира в Лужниках в 2018 году.

Состав команды — более 10 человек. Менеджмент сразу предупредил, что будут проверять все тщательно: от качества света до видимости диджея и его взаимодействия с публикой.

