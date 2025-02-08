Слепой диджей с Урала стал звездой электронной музыки

Незрячий уральский музыкант DJ Абобус сыграл на концерте группы «Фактор-2» и завоевал популярность в Сети. После удачного выступления им заинтересовался DJ Грув, который позвал его в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, слепой парень увлекся музыкой и научился работать и с диджейским пультом и микшером.

«Когда я коснулся диджейского пульта, я понял — все, это мое настоящее», — рассказал музыкант

Его мать решила помочь сыну реализовать мечту и наняла оператора-монтажера, который снял видео для соцсетей. Ролики со слепым диджеем разлетелись по интернету, благодаря чему тот получил приглашение на разогрев «Фактора-2», где смог проявить свои таланты.

Ранее в Сети широкую популярность набрала песня «Сигма-бой» школьниц Бетси и Марии Янковской. Трек вошел в чарт танцевальных и поп-песен журнала Billboard.обогнал по популярности хит Кэти Перри I’m His, He’s Mine. Песня появилась в TikTok осенью прошлого года.