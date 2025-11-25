Легенда UFC Джон Джонс побывал в Чечне по приглашению Кадырова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), американский боец Джон Джонс посетил Чечню по приглашению главы республики Рамзана Кадырова. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram*.

«Большое спасибо народу Чечни, президенту и семье за то, что подарили мне такой незабываемый опыт», — написал спортсмен.

В соцсети Х он добавил, что побывал на праздновании 18-летия сына Кадырова.

«Я провел день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия. Никогда мне не подавали столько еды, ел по-королевски», — отметил боец.

Джонс завершил карьеру в июне 2025 года, уступив чемпионский титул британцу Тому Аспинэллу. Спортсмен поблагодарил фанатов за поддержку.

