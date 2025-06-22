Чемпион UFC Джон Джонс завершил карьеру, уступив чемпионский титул

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс завершил карьеру. Об этом заявил глава организации Дана Уайт на пресс-конференции после турнира в Баку.

По его словам, о решении боец сообщил перед соревнованиями по телефону. Титул чемпиона перейдет к Тому Аспинэллу, британцу, бывшему временному обладателю пояса.

Позднее Джонс в социальных сетях признался, что подавлен и поблагодарил фанатов за поддержку.

Лидер тяжелого дивизиона выступал в UFC с 2008 года. За карьеру в ММА он одержал 28 впечатляющих побед и потерпел одно поражение.

Ранее президент UFC Дана Уайт допустил возвращение турниров в Россию. По его словам, этот вопрос должны решить Трамп и Путин.