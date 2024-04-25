«Это очень тяжелое заболевание». Молодая жена Петросяна раскрыла диагноз | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 10:37 «Это очень тяжелое заболевание». Молодая жена Петросяна раскрыла диагноз Молодая жена Петросяна Брухунова заявила, что страдает от гнойного гайморита Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Читать 360 в

Жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, больна гнойным гайморитом и страдает от сильной аллергии. Об этом она сообщила в личном блоге.

Брухунова призналась, что стала получать много нежелательных рекомендаций на тему здоровья от своих подписчиков и решила положить этому конец. Она сообщила, что ее низкая температура тела вызвана серьезной аллергией этой весной.

Реклама

«У меня в этом году очень сильная аллергия, но дело не только в этом. У меня гнойный гайморит. Это очень тяжелое заболевание», — поделилась Брухунова.

Она добавила, что уже принимает меры, чтобы победить болезнь.

«Слава богу, варварские времена с проколом позади, и ничего подобного в моей жизни не будет. Я принимаю ряд антибиотиков и делаю разные процедуры», — уточнила супруга юмориста.

Брухунова стала пятой женой Петросяна, пара официально зарегистрировала свой брак в декабре 2019 года. В марте женщина родила юмористу второго ребенка. Девочку назвали Матильдой.