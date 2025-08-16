«Лед тронулся». Бузова высказалась о саммите Путина и Трампа

Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала итоги саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, прошедшего на Аляске. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

«Лед тронулся», — коротко написала она.

В одном из видео телеведущая подчеркнула, что смотрела встречу Путина и Трампа в прямом эфире, но не дождалась окончания переговоров и уснула. Однако с утра Бузова сразу начала мониторить паблики, чтобы узнать результаты саммита.

Встреча Путина и Трампа на Аляске состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в ночь на 16 августа. Лидеры стран общались в формате «три на три» два часа и 45 минут.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после переговоров Путина и Трампа безопасность в мире стала выше.