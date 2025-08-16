Орбан заявил, что после саммита Путина и Трампа мир стал безопаснее

После переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа безопасность в мире стала выше. На это указал в Facebook* премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Сегодня мир безопаснее, чем был вчера», — написал он.

Венгерский премьер подчеркнул, что за разрушением российского-американского сотрудничества мир наблюдал годами. Теперь, добавил Орбан, с этим покончено.

Саммит с участием Путина и Трампа состоялся на Аляске 15 августа. Президенты проговорили больше трех часов.

Американский лидер позже заявил, что его российский коллега не заинтересован во временном прекращении огня на Украине. По словам Трампа, быстрый мир лучше, чем приостановка боевых действий.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.