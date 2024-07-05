Лечение Отара Кушанашвили будет контролировать главный онколог Минздрава

Shot: лечение Кушанашвили проконтролирует главный онколог Минздрава РФ Стилиди

Edgar Breshchanov
Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Журналиста и ведущего Отара Кушанашвили переведут в московский онкоцентр имени Блохина, а лечение проконтролирует главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на племянницу шоумена Луизу.

По информации издания, сейчас врачи с помощью капельниц поднимают уровень белка в крови Кушанашвили. Это поможет ему подготовиться к операции. Процедура займет примерно 20 дней.

Племянница журналиста поблагодарила всех, кто помогал шоумену после госпитализации. Например, певец Валерий Меладзе собирал деньги на лечение Кушанашвили, а артист Николай Басков передал большую сумму денег и нашел врачей.

Шоумена увезли в больницу в подмосковном Красногорске в четверг, 20 июня. Его экстренно прооперировали. За несколько дней до этого журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.

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