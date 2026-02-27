Лебедев пожаловался на мошенника в Европе и рассказал о мести

Дизайнер Артемий Лебедев обратился в полицию Черногории из-за обмана с арендой жилья. Он заплатил за проживание до октября, но в августе хозяин принял решение о выселении, сообщил блогер в беседе с адвокатом Калоем Ахильговым .

По словам Лебедева, он арендовал дом через знакомую и заранее внес плату, но договоренности были устными. Когда владелец решил обмануть его и выгнать, полиция не смогла помочь из-за отсутствия документов. Блогеру и семье пришлось съехать.

Перед отъездом Лебедев купил баллончик с краской и написал на воротах слово fraud (мошенничество). Он не уточнил, где именно снимал жилье. Позже дизайнер прокомментировал ситуацию с иронией, посоветовав всегда заключать договоры.

Ранее Лебедев жестко раскритиковал здание полномочного представительства президента России в УрФО, назвав его «феерической блевотиной».