Лебедев получил штраф за осквернение религиозных символов

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев получил штраф на 40 тысяч рублей за публичное осквернение религиозных символов. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Измайловский суд Москвы признал Лебедева виновным и оштрафовал. Протокол поступил в суд в конце февраля, однако его вернули составителю для устранения недостатков. В материалах не нашли информации о том, что его направили или вручили Лебедеву, как это требует законодательство.

Во второй раз проблем с рассмотрением не было. В итоге дизайнера признали виновным в совершении правонарушения. Теперь он обязан заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее общественник потребовали наказать Лебедева после слов о том, что «Матери Беслана» и ей подобные организации спекулируют на трагедии и «множатся, чтобы получить больше политических пирогов».