Лазарев объяснил свой скандальный поступок на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певец Сергей Лазарев объяснил свой скандальный поступок в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!», когда он спрыгнул со своего места и нажал на кнопку фониатра Льва Рудина, чтобы спасти талантливую участницу Арпи Абкарян. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

По словам певца, Рудин обязательно вернется в следующем выпуске.

«Касательно этичности моего эмоционального порыва. Он вызван был накопительным эффектом поведения некоторых экспертов, которые из программы в программу показывали предвзятое отношение к участникам, порой позволяя нелестные выражения в их адрес и придерживание голосов», — заявил Лазарев.

При этом певец извинился за форму, в которой донес эту претензию до эксперта, нажав его кнопку во время голосования.

Лазарев добавил, что Абкарян непременно должна была победить, ведь сам гость спецвыпуска проекта, продюсер и композитор Игорь Крутой признался, что этого хотел бы. Кроме того, в этом спецвыпуске в результате победили две сильнейшие участницы вместо одной, причем каждая из них выиграл песню от Крутого.

Ранее Лазарев поздравил маму с днем рождения, опубликовав в честь ее 67-летия трогательный пост с признанием в любви и благодарностью.