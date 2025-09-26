Лавров в соболезновании родным Кеосаяна отметил гражданскую позицию режиссера

Ушедший из жизни режиссер Тигран Кеосаян имел принципиальную гражданскую позицию и внес большой вклад в освещение международной и внешнеполитической повестки. Об этом в обращении к родным деятеля написал министр иностранных дел Сергей Лавров. Текст его заявления опубликовал RT .

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Кеосаян навсегда вписал свое имя в историю России и обогатил ее культуру.

«Особо хотел бы отметить его принципиальную гражданскую позицию, его усилия по всестороннему освещению международной и внешнеполитической повестки», — написал Лавров.

Министр добавил, что многолетняя работа на благо Отечества талантливого режиссера кино и театра, харизматичного телеведущего получила широкое признание в обществе.

«С теплотой вспоминаю наше общение. От имени коллектива министерства и от себя лично выражаю искренние соболезнования. Прошу принять слова сочувствия и поддержки», — добавил Лавров.

Он пообещал, что вместе с коллегами продолжит бережно хранить память о режиссере.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к матери и супруге Тиграна Кеосаяна назвал режиссера настоящим патриотом и выдающимся режиссером. Глава государства добавил, что разделяет с семьей огромное горе, которое их настигло.