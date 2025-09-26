Лавров в соболезновании родным Кеосаяна отметил гражданскую позицию режиссера
Ушедший из жизни режиссер Тигран Кеосаян имел принципиальную гражданскую позицию и внес большой вклад в освещение международной и внешнеполитической повестки. Об этом в обращении к родным деятеля написал министр иностранных дел Сергей Лавров. Текст его заявления опубликовал RT.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Кеосаян навсегда вписал свое имя в историю России и обогатил ее культуру.
«Особо хотел бы отметить его принципиальную гражданскую позицию, его усилия по всестороннему освещению международной и внешнеполитической повестки», — написал Лавров.
Министр добавил, что многолетняя работа на благо Отечества талантливого режиссера кино и театра, харизматичного телеведущего получила широкое признание в обществе.
«С теплотой вспоминаю наше общение. От имени коллектива министерства и от себя лично выражаю искренние соболезнования. Прошу принять слова сочувствия и поддержки», — добавил Лавров.
Он пообещал, что вместе с коллегами продолжит бережно хранить память о режиссере.
Президент России Владимир Путин в своем обращении к матери и супруге Тиграна Кеосаяна назвал режиссера настоящим патриотом и выдающимся режиссером. Глава государства добавил, что разделяет с семьей огромное горе, которое их настигло.