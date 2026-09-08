Лариса Долина въехала в квартиру объявленного в розыск пианиста с долгами

Певица Лариса Долина переехала в элитный жилой комплекс «Премьер». Ранее эту квартиру занимал Игорь Райхельсон — пианист и предприниматель с миллиардными долгами, получивший американское гражданство, сообщил телеграм-канал Shot .

Райхельсона обвиняют в мошенничестве на 5,1 миллиарда рублей, связанном с компанией «ВСМПО-Ависма». Предпринимателя объявили в международный розыск.

Долгое время он был зарегистрирован в ЖК «Премьер». В 2025 году собственник подал в суд, указав, что бизнесмен не живет в квартире и не платит за коммуналку. Суд удовлетворил иск.

Квартиру Долиной оформили на дочь Ангелину, чтобы избежать рисков, как в случае с жильем в Хамовниках. Площадь недвижимости — 242 квадратных метра, стоимость оценивают в 250 миллионов рублей.

Ранее певица отсудила 114,1 миллиона рублей у обманувших ее мошенников.