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    Лариса Долина въехала в квартиру объявленного в розыск пианиста с долгами

    Shot: Долина заселилась в квартиру беглого пианиста с долгами

    Фото: РИА «Новости»

    Певица Лариса Долина переехала в элитный жилой комплекс «Премьер». Ранее эту квартиру занимал Игорь Райхельсон — пианист и предприниматель с миллиардными долгами, получивший американское гражданство, сообщил телеграм-канал Shot.

    Райхельсона обвиняют в мошенничестве на 5,1 миллиарда рублей, связанном с компанией «ВСМПО-Ависма». Предпринимателя объявили в международный розыск.

    Долгое время он был зарегистрирован в ЖК «Премьер». В 2025 году собственник подал в суд, указав, что бизнесмен не живет в квартире и не платит за коммуналку. Суд удовлетворил иск.

    Квартиру Долиной оформили на дочь Ангелину, чтобы избежать рисков, как в случае с жильем в Хамовниках. Площадь недвижимости — 242 квадратных метра, стоимость оценивают в 250 миллионов рублей.

    Ранее певица отсудила 114,1 миллиона рублей у обманувших ее мошенников.