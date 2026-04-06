Лариса Долина сыграет в спектакле Михаила Барщевского

Певица Лариса Долина будет играть в спектакле «Мечты Фемиды». Информацию, появившуюся в СМИ, подтвердил 360.ru режиссер постановки, адвокат Михаил Барщевский.

«Завтра будет пресс-завтрак, на котором будем и я, и она. Можно будет прийти и поснимать. Но надо аккредитоваться», — добавил он.

Раскрывать какие-либо подробности заранее Барщевский отказался.

На сайте театра «Неформат» говорится, что спектакль будет состоять из двух сюжетных линий — медиамагната, уверенного, что все продается и покупается, и судьи, привыкшей рассчитывать только на себя и держать все под контролем.

«Этот спектакль для тех, кто любит неожиданные повороты сюжета, не доверяет устоявшимся штампам и верит в добро», — сообщают авторы.

Ранее Долина призналась, что простила людей, желавших ей смерти после скандала с квартирой в Москве.