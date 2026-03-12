«Я всех простила». Долина обратилась к хейтерам
Певица Лариса Долина заявила, что простила людей, желавших ей смерти
Певица Лариса Долина простила людей, желавших ее смерти после скандала с квартирой в Москве. Об этом народная артистка рассказала ТАСС.
«Вчера клеймили позором, которого я не заслужила, а завтра снова будут поднимать на пьедестал. Человек так устроен», — предрекла она.
Долина призналась, что тяжело переживала этот жизненный этап, но оставила его в прошлом. Певица подчеркнула, что не станет как-либо отвечать желавшим смерти ей и ее семье хейтерам.
«Думаю, многие говорили не всерьез, под влиянием эмоций или общественного давления. Я всех простила. Не держу ни на кого зла и иду дальше», — заключила она.
Также исполнительница хита «Погода в доме» отметила, что ситуация с квартирой нашла отражение в новых песнях и изменила ее взгляд на многие вещи.
Ранее стало известно, что Долина прописалась в хрущевке в Лефортове после выселения из элитных апартаментов в Хамовниках.