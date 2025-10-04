Лариса Долина подаст в суд из-за ростовых фигур в виде себя

Народная артистка России Лариса Долина собирается подать в суд на предпринимателей, которые без разрешения используют ее образ для продажи ростовых фигур на маркетплейсах. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовник в разговоре с Super.ru .

По его словам, команда артистки уже подготовила иск о компенсации за незаконное использование изображения певицы в коммерческих целях. Он отметил, что речь идет о защите права человека на собственный образ и подчеркнул, что внешние данные артистки не дают повода использовать их в корыстных целях.

Ростовые фигуры Долиной из прочного картона, выполненные «в полный рост», продаются на маркетплейсах всего за несколько тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что материалы уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной поступило в Балашихинский городской суд Московской области.