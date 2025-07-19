Лагутенко пришлось гастролировать в США ради ремонта дома

Фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко начал выступать в США, чтобы отремонтировать свой дом в Лос-Анджелесе. Об этом заявил музыкальный критик Артемий Троицкий*, сообщила «Газета.ru» .

«Они впервые за долгое время ездили на гастроли, потому что дом Лагутенко в Лос-Анджелесе был сильно поврежден во время лесных пожаров. Чтобы собрать деньги, он выступал в Штатах с новой командой», — сообщил критик.

Кроме того, журналист положительно отозвался о Лагутенко, назвав его хорошим поэтом. Он отметил, что раньше считал его творчество не слишком серьезным, типа «кровь, пот и слезы, попса», но это не так.

В марте появилась информация, что музыкант рок-группы «Мумий Тролль» окончательно отказались от концертов в России. При этом Лагутенко, у которого сгорел дом, соглашался на любые предложения о сотрудничестве.

Раскрывшие райдер Лагутенко журналисты сообщали, что фронтмен просил исключить любой запах табака и представить ему некурящего водителя.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.