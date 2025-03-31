«Абзац»: рок-группа «Мумий Тролль» окончательно отказалась от выступлений в России

Участники музыкальной группы «Мумий Тролль» больше не дают концерты в России. Музыканты категорически отвергают все предложения о частных выступления. Об этом сообщил сайт «Абзац» со ссылкой ряд агентств по организации мероприятий.

В начале 2025 года у лидера коллектива Ильи Лагутенко сгорел дом в Лос-Анджелесе. В тот момент он активно принимал любые предложения о сотрудничестве.

По данным издания, стоимость частного шоу составляла 8,5 миллиона рублей, половину из которых забирал вокалист. Заказчик также должен был оплатить перелет, питание, трансфер и проживание. Кроме того, музыканты требовали суточные в размере 100 евро.

Где сейчас проживают представители «Мумий Тролля» неизвестно. В начале апреля они планируют выступить в Амстердаме и Лондоне, добавил «Абзац».