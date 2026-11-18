Певец и борец, бывший участник команды КВН «Борцы» Торнике Квитатиани публично отреагировал на обвинения со стороны своей экс-возлюбленной по имени Элина. Опровержение он выложил на своей странице в Instagram*.

«Удивительно, как легко сегодня люди готовы поверить всему, что увидят в интернете, не вникая в суть и не зная фактов. Если кто-то верит, что я тот мужчина, к кому обратились за помощью и я отказал, то вы ошибаетесь», — написал исполнитель.

Он обратил внимание, что не менял номер своего телефона уже 15 лет, потому что «нечего скрывать и не от кого убегать».

Накануне бывшая возлюбленная певца, обвинила его в том, что на протяжении семи лет не получает алименты на их общую дочь.

Ранее участница шоу «Выжить в Самарканде» не взяла миллион рублей от Квитатиани.

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