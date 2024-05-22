Кузина Жанны Фриске умерла от рака

Бывшая солистка «Блестящих» Наталья Фриске сообщила о смерти двоюродной сестры Татьяны Гончаренко. Женщина последние 14 лет боролась с онкологическим заболеванием.

Младшая сестра покойной Жанны Фриске опубликовала Stories в Instagram*.

«Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить», — написала артистка.

Гончаренко было 39 лет. Женщина жила в Одессе, ее мать была единственной сестрой отца певицы. Сестра Владимира Фриске скончалась от онкологического заболевания в 2011 году.

Вскоре рак груди диагностировали и у его племянницы. Болезнь сначала перешла в ремиссию, но спустя 10 лет вернулась.

Наталья Фриске рассказала летом 2022 года, что у ее двоюродной сестры произошел рецидив с метастазами в позвоночник и печень. Фриске добавила, что лечение за границей оказалось неэффективным, врачи просто «вытягивали деньги».

Сестра Натальи Жанна умерла от рака мозга в 2015 году, лечение за рубежом ей тоже не помогло.

Ранее певец Филипп Киркоров вспомнил о своей последней встрече с модельером Валентином Юдашкиным, скончавшемся от рака почки и метастаз в головном мозге. Он признался, что его потрясло его состояние.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.