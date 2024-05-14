«Это был не Валентин». Киркоров рассказал о последней встрече с Юдашкиным | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 14:37 «Это был не Валентин». Киркоров рассказал о последней встрече с Юдашкиным Певец Киркоров заявил, что кутюрье Юдашкин был не похож на себя перед смертью РИА «Новости»

Читать 360 в

Эстрадный певец Филипп Киркоров поделился воспоминаниями о своей последней встрече с модельером Валентином Юдашкиным. Об этом артист рассказал в интервью для YouTube-канала «Биография».

Киркоров рассказал, что навестил Юдашкина в Подмосковье. По его словам, супруга модельера Галина интуитивно ощущала приближение смерти своего мужа и поэтому пригласила артиста провести время вместе. Сам исполнитель признался, что был потрясен состоянием модельера.

Реклама

«Я пришел, поднимаюсь на второй этаж. Сидит Валя… Зная Валентина, я понимал, что это не Валентин. Он улыбнулся, он узнал меня, он в полном сознании был. И я даже не понимал, о чем можно разговаривать», — рассказал поп-король.

Модельер Валентин Юдашкин скончался в мае 2023 года в возрасте 59 лет. Причиной его смерти стал рак почки в последней стадии и метастазы в головном мозге.

Кутюрье похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с мэтром российской модной индустрии пришли звезды эстрады, его родные и близкие.