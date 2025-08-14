Кушанашвили вступился за жену Диброва после скандального разрыва

Телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался о расставании телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины. Он записал видеообращение в Telegram-канале .

«Вот жалко Диброва, с одной стороны, а с другой — барышня на 30 лет его младше. Ну, *** (блин), ну чего ты ждал? Чего ты *** (нафиг) ждал? Разные галактики», — сказал журналист.

По его мнению, Дибров мог надоесть возлюбленной, потому что постоянно «картинно рассуждает обо всем белом свете».

Ранее Кушанашвили объявил о победе над раком. Он отметил, что выписался из онкологического центра. Журналист объяснил поклонникам, что планирует жить еще минимум 20 лет. Теперь ему предстоит пройти курс лечения и предотвратить вероятный рецидив.