Курьеры отсудили у блогера Гасанова более полмиллиона рублей

Курьеры отсудили у закрытого суши-ресторана блогера Гусейна Гасанова более 500 тысяч рублей за неоплаченную им доставку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Журналисты уточнили, что ООО «БАНДА ФУДС», принадлежащая блогеру, открылась в качестве доставки азиатских блюд весной 2023 года, но уже в июле 2024-го была вынуждена закрыться. ООО «Доставка 24», курьеры которой развозили еду, подали в суд на фирму Гасанова и потребовали вернуть 645 тысяч рублей за услуги по заключенному договору.

В итоге блогера обязали выплатить доставщикам 573 тысячи рублей, а также покрыть расходы на юриста и оплату госпошлины. В общей сложности Гасанов потерял около 700 тысяч рублей.

Ранее блогер Дмитрий Портнягин оплатил 63 миллиона рублей штрафа по делу о неуплате налогов. Также суд продлил ему срок домашнего ареста.