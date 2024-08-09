Блогер Портнягин оплатил 63 млн рублей штрафа

Baza: в Москве суд продлил домашний арест Портнягину по делу о неуплате налогов

В Тверском районном суде Москвы решили продлить сроки домашнего ареста бизнесмену и блогеру Дмитрию Портнягину до 10 октября. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Адвокат блогера Евгений Грицков уточнил изданию, что его подопечный выплатил 63 миллиона рублей штрафа практически сразу, как только возбудили уголовное дело.

Защита пояснила, что в их распоряжении имеется налоговая экспертиза задолженности Портнягина, в которой суммы расходятся. То есть, по словам адвоката, блогеру насчитали восемь лишних миллионов рублей.

Кроме того, защита потребовала частичное прекращение дела.

Портнягина задержали в апреле в Ростовской области. По версии следствия, предприниматель и его супруга не выплатили более 124 миллионов рублей налогов. Еще свыше 91 миллиона рублей они перевели на банковские счета третьих лиц.

Авторы статьи отметили, что во время допроса блогер признался о дроблении бизнеса между женой и партнером, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.