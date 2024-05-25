Куклачев заявил, что лечится после инфаркта кошачьим хрюканьем
Дрессировщик и клоун Юрий Куклачев признался, что после перенесенного инфаркта лечится кошачьим хрюканьем. Артист рассказал сайту kp.ru, как его домашние питомцы перенесли длительную разлуку.
Куклачев признался, что после инфаркта пересмотрел свою жизнь. Он хочет полностью поправиться, поэтому гуляет по два часа в день и уже садится за руль машины. Усталость все еще остается, но он хочет окрепнуть, чтобы и дальше «дарить детям праздник».
В процессе восстановления неоценимую помощь ему оказывают кошки, чье фырчанье Куклачев считает целительным.
«Я это точно знаю: кошачье фырчанье, которое я называю хрюканьем, лечит. Та же частота вибрации, что и в музыке. А музыка очень благотворно влияет на организм», — добавил он.
Куклачев рассказал, что сейчас с ним живут 15 кошек. Когда он вернулся из больницы, они запрыгнули ему на плечо, прижимались к ногам и целовали, причем дружно фырчали как бы намекая на то, что сейчас будут его лечить.
Ранее дрессировщик рассказал, что мог умереть от инфаркта, но его спас неравнодушный молодой врач, дежуривший на смене.