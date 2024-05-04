«Чувствую себя прекрасно». Юрий Куклачев рассказал о своем состоянии после инфаркта | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 12:42 «Чувствую себя прекрасно». Юрий Куклачев рассказал о своем состоянии после инфаркта Перенесший инфаркт артист Юрий Куклачев сообщил, что чувствует себя прекрасно

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Народный артист РСФСР Юрий Куклачев обратился к поклонникам после перенесенного инфаркта и рассказал о своем самочувствии. Видео появилось в распоряжении 360.ru.

«Дорогие друзья! Спасибо вам, что вы за меня волновались. Вашими молитвами я чувствую себя прекрасно!» — сказал артист.

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Он добавил, что восстанавливается, и пообещал зрителям скорую встречу на сцене.

Куклачева госпитализировали 12 апреля с юбилейного концерта в «Вегас Холле». После обширного инфаркта артисту провели операцию, которая длилась 3,5 часа. Врачам пришлось остановить сердце пациента. Хирургическое вмешательство прошло успешно.