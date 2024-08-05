«Кукла». Внешность 17-летней внучки Маслякова удивила поклонников

Внучка Александра Маслякова показала свою фигуру в коротком топе

Фото: РИА «Новости»

Внучка известного телеведущего Александра Маслякова Таисия, удивила подписчиков новой фотографией. Снимок она опубликовала в социальных сетях.

Семнадцатилетняя Таисия «порадовала» подписчиков фото, на котором она показала свой загар. Также на девушке был откровенный кроп-топ и джинсы с низкой посадкой.

В качестве прически внучка Маслякова выбрала косу. При этом у нее был легкий макияж с акцентом на губы. Многие пользователи Сети сравнили Таисию с куклой.

Девушка периодически делится в личном блоге своими образами. Поклонники восхитились красотой Таисии, однако некоторые комментаторы указали на чрезмерное увлечение девушки косметологическими процедурами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о своей внучке Алисе. Он отметил, что девочка учится в школе. Из-за занятости ему редко удается с ней поговорить.

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