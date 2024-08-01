«Я еще жду новых». Песков рассказал о своей внучке Алисе

Песков рассказал, что уже стал дедушкой, у него есть внучка Алиса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков стал дедушкой. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на радио «КП».

«Я уже стал дедушкой, у меня есть внучка Алиса. Она уже достаточно взрослая, но я еще жду новых. Не буду говорить, сколько ей лет, уже взрослая достаточно. Учится в школе сейчас», — сообщил он.

Песков отметил, что из-за занятости ему редко удается поговорить с внучкой и пусть нечасто, но общаться с ней очень интересно.

Также представитель Кремля добавил, что высочайшей оценкой своей работы считает отсутствие критики со стороны президента. Кроме того, он предложил врагам России оставаться за пределами страны, а «неврагам» — возвращаться обратно.

Ранее Песков рассказал, что Владимир Путин не пойдет в отпуск в августе из-за высокой занятости. По его словам, большая часть работы главы государства не видна обычным людям.