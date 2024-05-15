Киркоров появился на публике седым | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 11:29 Киркоров появился на публике седым Певец Филипп Киркоров сменил имидж и появился на публике с седым каре Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Народный артист России Филипп Киркоров продолжает экспериментировать с имиджем. На этот раз он вышел в свет с седым каре, соответствующее видео артист разместил в своем Instagram*.

Кадры были сняты во время светского ужина Рив Гош, где представили певца Диму Билана как нового амбассадора парфюмерного бренда JusBox.

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На мероприятие Киркоров пришел с седым каре, в брючном костюме с жилеткой, белой рубашке, галстуке и очках.

На вечеринке также заметили Яну Рудковскую, Ксению Собчак, Валерию, Ольгу Бузову, Люсю Чеботину и других представителей шоу-бизнеса.

Ранее Киркоров рассказал о съемках в главной роли в полнометражном фильме. Работа над лентой начнется летом.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.